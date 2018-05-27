Yapı Kredi Bankacılık Akademisi 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu ilk günden itibaren geleceği hedefleyerek kendini sürekli yenileyen Yapı Kredi Bankacılık Akademisi (YKBA) 10. yaşını kutluyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, YKBA 10. yaşını kutluyor. Kurulduğu ilk günden itibaren geleceği hedefleyerek kendini sürekli yenileyen YKBA, düzenlediği eğitimler, sertifika programları ve Akademi Zirvesi etkinlikleri ile Türkiye’de ve uluslararası arenada en iyi kurumsal üniversiteler arasında gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, YKBA’nın kurulduğu 2008 yılından bu yana 9 milyon saatin üzerinde eğitim sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ve finans sektörünün en değerli kurumları arasında yer alan Yapı Kredi’nin sürdürülebilir başarısını sağlayan unsurların başında insana verdiği değer geliyor. Bu anlayış doğrultusunda Yapı Kredili çalışma arkadaşlarımızın hem kişisel hem de kariyer gelişimlerini desteklemek ve sektörün en nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nin bugün 10. yılını kutlamak bizler için büyük bir onur."