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Yapı Kredi, blockchain teknolojisini masaya yatırdı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Blockchain teknolojisi, Yapı Kredi'nin düzenlediği Blockchain Semineri ve Atölyesi'nde A'dan Z'ye anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, blockchain teknolojisini 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde masaya yatırdı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi kapsamında, düzenlediği Blockchain Semineri ve Atölyesi ile son dönemin en heyecan verici teknolojisini A'dan Z'ye masaya yatırdı.

Yapı Kredi’nin tema sponsorları arasında yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni teknolojinin kullanım alanları ve iş yapış süreçlerine etkisi hakkında detaylı bilgiye sahip oldu. Etkinlik boyunca temel blockchain kavramları ve işleyişi, görsel anlatımlar, gerçek hayattan örnekler ve interaktif araçlar ile adım adım işlendi.

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- "Bitcoin'in güvenliği ile ilgili hala soru işaretleri var"

Açıklamada verilen bilgiye göre, 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin Beyoğlu'ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda gerçekleştirilen Code.YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi'nde akademisyen ve sanatçı Burak Arıkan konuşmacı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıkan, blockchain teknolojisinin gelişim sürecini internetin ilk yıllarına benzeterek, blockchain’in en fazla gündeme geldiği kripto para sistemini ve Bitcoin’in çalışma prensiplerini aktardı.

Özellikle merkezi finans sistemlerine ihtiyaç duymadan para transfer maliyetini en aza indirmesi ve akıllı sözleşmelere imkan verdiği için tercih edilen Bitcoin'in güvenliği ile ilgili hala soru işaretleri olduğunu belirten Arıkan, kripto ağlarda kullanılan "token"ların bir şirketin hissesini değil bir ağın hissesini temsil ettiğini, "token"ların geniş kullanım alanları ile dünyanın her yerinde herkese yeni fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Arıkan, blockchain'in finansal servislerin ötesinde her endüstride çok çeşitte aktörün ekonomik iş birliği yapabileceği yeni ağların örülmesine yardımcı olacağını, ayrıca bu teknolojinin temellerinin dijital imza, ağ modelleme ve kripto ekonomi olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonrasında düzenlenen Blockchain Atölyesi ise Graph Commons ve Project Interactions ekipleri tarafından kurulan Patara Labs (patara.io) tarafından geliştirildi.

Atölyede katılımcılar, tasarım düşüncesi yöntemleri, paydaş analizi, ağ modelleme, deneyim haritası yöntemlerini birleştiren "Design Thinking Blockchains" metodunu öğrenme ve kendi sektörlerinde blockchain projeleri tasarlama fırsatı yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
blockchain yapı kredi

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