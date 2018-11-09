Yapı Kredi, blockchain teknolojisini masaya yatırdı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, blockchain teknolojisini 4. İstanbul Tasarım Bienali'nde masaya yatırdı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi kapsamında, düzenlediği Blockchain Semineri ve Atölyesi ile son dönemin en heyecan verici teknolojisini A'dan Z'ye masaya yatırdı.

Yapı Kredi’nin tema sponsorları arasında yer aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, yeni teknolojinin kullanım alanları ve iş yapış süreçlerine etkisi hakkında detaylı bilgiye sahip oldu. Etkinlik boyunca temel blockchain kavramları ve işleyişi, görsel anlatımlar, gerçek hayattan örnekler ve interaktif araçlar ile adım adım işlendi.

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Açıklamada verilen bilgiye göre, 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin Beyoğlu'ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda gerçekleştirilen Code.YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi'nde akademisyen ve sanatçı Burak Arıkan konuşmacı oldu.