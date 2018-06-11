Yapı Kredi, China UnionPay ile iş birliğine gitti

"Uzak Doğu ile gerçekleştirdiğimiz ticaret ve turizm özellikle son yıllarda artmış durumda. Bu bölgeden ülkemize gelen ticari kurumların, iş insanlarının ve bireylerin kullandıkları kredi kartı sisteminin büyük ölçüde China UnionPay olmasını değerlendirmek ve iki ülke arasında potansiyelden en iyi şekilden yararlanmak adına China UnionPay’i POS ve ATM ağımıza ekledik. Bu değerli marka ile gerçekleştirdiğimiz ortaklığın ülkemize gelen misafirlerimize kolaylık sağlayacağını, ülkemiz ekonomisine ve turizmine de anlamlı bir değer katacağını düşünüyoruz.

Buna göre dünya çapındaki tüm China UnionPay kartı kullanıcıları, gerekli geliştirmeler tamamlandığında, Yapı Kredi’nin sayısı 350 bine ulaşan üye iş yerlerinde alışverişlerini gerçekleştirebilecek, Türkiye geneline yayılan 4bin 300’ü aşkın Yapı Kredi ATM’sinden para çekebilecek ve hesaplarındaki bakiyeleri sorgulayabilecek.

Banka açıklamasına göre, Yapı Kredi, China UnionPay ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda, POS ve ATM ağına China UnionPay kartlarını da dahil edecek.

Ülkemizde kredi kartları pazarında liderliğini 1988 yılından bu yana sürdüren Yapı Kredi World ile kredi kartlarının dijital dönüşümüne odaklanırken, bu büyük markayı güçlendirecek iş birliklerini de çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Yapı Kredi olarak bugün toplam 168 ülkede milyonlarca üye işyerinin kullandığı ödeme sistemi China UnionPay ile değerli bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Önümüzdeki dönemde Yapı Kredi’nin sunduğu ayrıcalıklı bankacılık dünyasının bir parçası olan herkese katma değer sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

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- "Bu iş birliği, daha derin iş birliklerinin temelini oluşturacak"

UnionPay Yönetim Kurulu Başkanı Ge Huayong ise gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin, "Türkiye, tarihi İpek Yolu’nun son durağı olmakla birlikte bugün de modern İpek Yolu olarak tarif ettiğimiz ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ girişiminin en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Bu çok değerli ülke ile ticari, ekonomik ve turistik ilişkilerimizi artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ödemeleri kolaylaştıracak bu iş birliği aynı zamanda önümüzdeki dönemde Yapı Kredi ile kredi kartları ve mobil bankacılık konularında gerçekleştirmek istediğimiz daha derin iş birliklerinin de temelini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

