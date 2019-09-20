FİNANS

Yapı Kredi, Doğrudan Su Ayak İzi Belgesi alan ilk Türk bankası

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, Doğrudan Su Ayak İzi Belgesi alan ilk Türk bankası

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Türkiye'de Doğrudan Su Ayak İzi Belgesi alan ilk finans kurumu oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 75. yaşını kutlayan Yapı Kredi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Her alanda olduğu gibi çevresel duyarlılık konusunda da sınırları kaldırarak toplumsal hayata değer katan banka ülkemizde ISO 14046 Doğrudan Su Ayak İzi Belgesi’ne sahip olan ilk finans kurumu oldu.

Bu belgelendirme ile su tüketiminin takibi ve azaltılması çalışmalarını sistematik hale getirecek olan Yapı Kredi, böylece kurum içinde su kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Yapı Kredi’nin su ayak izi, uluslararası standartlar doğrultusunda değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Yapı Kredi, iklim değişikliği ile mücadele etme hedefiyle 2011’den bu yana ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standardını uyguluyor. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi (CDP–Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı ve Su Programı katılımcıları arasında bulunuyor.

Banka, 2018 yılında CDP Su Programı’nda B notu alarak Türkiye’de bankacılık sektörüne liderlik etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
su ayak izi belgesi yapı kredi

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