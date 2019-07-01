Yapı Kredi e-ipotek devrini başlatan ilk banka oldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, ipotek işlemlerinde dijitalleşme hedefi doğrultusunda Elektronik İpotek Tesisi’ni (e-İpotek) hayata geçirdi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, özel bankalar arasında bir ilki ifade eden bu uygulama ortalama bir hafta süren ipotek tesis sürecinin sadece 1 günde tamamlanmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Yapı Kredi arasında e-ipotek iş birliği protokolünün imzalanmasıyla söz konusu sisteme dahil olan ilk özel banka olduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan ve arka planında yüksek teknolojilerin yer aldığı uygulamalarla dijitalleşmenin olanaklarını her alanda kullanmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini anlayan ve bunlara anında çözüm yaratan bir bankacılık yapısı kurmak için çalışıyoruz.

İpotekli krediler, müşterilerimizin hayatlarına katma değer yaratabileceğimiz alanların başında geliyor. TKGM ile imzaladığımız iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirdiğimiz e-İpotek sistemi sayesinde de artık müşterilerimizin ipotek işlemleri için şubelerimize birden çok kez gelme gerekliliğini ortadan kaldırıyoruz. Düzenlenen belge sayısını azaltan, çalışma arkadaşlarımızın da iş yükünü hafifleten bu uygulama, ipotek tesis işlem sürecinin elektronik yolla 1 gün içinde tamamlanmasını sağlıyor. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hayatlarına kolaylık katan bu uygulamayı başlatan ilk özel banka olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz.”