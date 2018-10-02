Yapı Kredi genç yetenekleri Digitalent ile yetiştirecek

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik genç yetenek programını gelecek kuşakların değişen kariyer beklentileri doğrultusunda yenileyerek, Digitalent adındaki yeni program ile öğrenciler, part-time staj ve uzun soluklu mentorluk desteğinden yararlanacak. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, program kapsamında katıldıkları etkinliklerde Türkiye'nin ve Dünyanın önde gelen kurumlarından dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda eğitim alacak. Ayrıca yıl boyunca ekip olarak kendi projelerini hazırlama ve sunma fırsatı yakalayacaklar. Proje birincisi olan grup ise yurt dışında uluslararası bir konferansa katılmaya hak kazanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, üniversite öğrencilerinin kariyer beklentilerinin zaman içinde değiştiğini belirtti. Alp, genç yetenek programları Digitalent'ı da bu doğrultuda dijital dünyaya uyum sağlayacak şekilde geliştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin dijital bankası unvanı ve sektörde ekol kurum olmasının gerektirdiği sorumlulukla genç yetenekleri henüz üniversite sıralarındayken keşfedip iş dünyasına hazırladıklarını belirten Alp, "Küresel ölçekte rekabeti sağlayabilmek için sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumların dijitalleşmeyi her alanda uygulamaları büyük önem taşıyor. Özellikle de, sürdürülebilir başarının anahtarı yeniliklere öncülük etmekten ve nitelikli insan kaynağından geçiyor. Yapılan gençlik araştırmaları sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin kariyer beklentilerinin ilk sırasında uluslararası kariyer yer alırken girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerini geliştirmeye önem verdikleri görülüyor. Yapı Kredi olarak bu konudaki araştırmaları yakından takip ediyor ve genç yetenek programımızı da gençlerin beklentileri yönünde sürekli geliştiriyoruz. İşte bu bilinç doğrultusunda, Türkiye'nin dijital bankası olarak ülkemizin geleceği gençlerimizi daha okul sıralarındayken profesyonel iş ortamına hazırlamak için Digitalent programını hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.