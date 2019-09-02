FİNANS

Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan: - "Gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka olduk. Kasım 2018 itibarıyla elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişletmekten dolayı mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan "ilk banka" oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan banka, bu alanda bir ilke imza attı. Söz konusu uygulama, Yapı Kredi müşterilerinin yanı sıra gümrük müdürlüklerinin de hayatını kolaylaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijitalleşmenin getirdiği olanakları her alanda olduğu gibi ülke ekonomisinin lokomotifi firmaların hayatını kolaylaştırmak için de kullandıklarını belirterek, 75 yıldır olduğu gibi bu sene de dış ticarette firmaları tüm güçleriyle desteklediklerini bildirdi.

Müşteri odaklı bu anlayış doğrultusunda gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka olduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kasım 2018 itibarıyla elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişletmekten dolayı mutluyuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-teminat mektuplarıyla ilgili hazırlanan tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sistemsel gereksinimleri hızlı bir şekilde tamamladık. Bu uygulamayla müşterilerimiz şubelerden kağıt ortamında aldıkları ve gümrük müdürlüklerine yine kağıt ortamında ulaştırdıkları mektupları, artık Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen sistem üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Aynı zamanda gümrük müdürlükleri de işlemlerini sistem üzerinden, daha güvenli, hızlı ve kolay takip edilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecek."

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldıİstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yapı kredi

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.