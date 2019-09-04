"Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi" açıldı

Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehre özel seçilmiş yapıtlardan oluşan "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi"nin ilki Bursa'da açıldı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bursa merkez Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi'nde açılan sergi, resimlerinde sıkça Bursa Yeşil Cami'yi kullanan figüratif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey'den, şehrin yetiştirdiği en önemli ressamlar arasında bulunan Şefik Bursalı'ya kadar birçok önemli ressamın eserini barındırıyor.

Sergi, peyzaj, natürmort, soyut resim gibi farklı üsluplarda çalışan Türk resim sanatının klasik ve empresyonist dönem ressamlarının eserlerinden oluşuyor.

Bursalı sanatseverler, İbrahim Çallı, Cevat Dereli, Abidin Dino, Halil Paşa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Avni Lifij gibi en önemli ressamların Yapı Kredi Koleksiyonlarındaki eserleriyle ilk kez bu sergiyle tanışıyor. Türk resminin önde gelen isimlerinden, figüratif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey'in "Feraceli Kadınlar" adlı yağlı boya tablosu, serginin Bursa'ya ilk defa getirilen en değerli parçaları arasında bulunuyor.