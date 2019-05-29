Yapı Kredi Murahhas Üyeliği'ne Marco Iannaccone atanacak

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Yapı Kredi Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Murahhas Üyeliği'ne Marco Iannaccone atanıyor.

Yapı Kredi, Çarşamba günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısının ardından, bankanın Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdüren Niccolo Ubertalli’nin yerine Marco Iannaccone’nin Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) ve Murahhas Üye olarak atanacağını duyurdu.

Yapı Kredi’de 2013-2016 yılları arasında Finansal Planlama ve Mali İşler (CFO) Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Iannaccone, yeni görevine resmi kurumlardan alınacak onayların ardından başlayacak.

UniCredit Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (CEE) Bankacılık Faaliyetleri Eş Başkanı olarak atanan Niccolò Ubertalli, aynı zamanda Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek.

Lisans eğitimini Venedik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansı eğitimini ise Clemson Universitesi’nde tamamlayan Marco Iannaccone, kariyerine 1995 yılında KPMG’de başladı.

Sırasıyla Andersen Business Consulting ve Deutsche Bank’ta çalışan Iannaccone, 2002 yılında UniCredit’e katıldı. 2008-2013 yılları arası Polonya’da Bank Pekao’da CFO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Iannaccone, 2013-2016 yılları arasında Yapı Kredi’de CFO olarak görev aldı. Iannoccone, 2016’dan bu yana UniCredit Macaristan’da CEO Vekili görevinde bulunuyordu. (Fotoğraflı)

