FİNANS

Yapı Kredi Portföy, uluslararası iki ödülün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Şirket, Business Vision dergisi tarafından "Türkiye'de En İyi Yatırım Stratejisi" kategorisinde ödül sahibi olurken, Global Brands dergisince de "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Portföy, 2018 yılı için Business Vision dergisi tarafından "Türkiye'de En İyi Yatırım Stratejisi" kategorisinde ödül alırken, Global Brands dergisince de "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi.

Yapı Kredi Portföy'den yapılan açıklamaya göre, şirket, uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini ekledi.

Portföy yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen kurumları arasında bulunan şirket, 2018 yılı için Business Vision dergisi tarafından "Türkiye'de En İyi Yatırım Stratejisi" kategorisinde ödül sahibi olurken, Global Brands dergisince de "Türkiye'nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, ulusal ve uluslararası arenada her yıl daha fazla takdir gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Portföy olarak, en büyük hedefimiz bizlere güvenen kurumsal ve bireysel müşterilerimizin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak. Kurumsal ve bireysel müşterilere yönelik kurulmuş 34 yatırım fonu, 25 emeklilik fonu, serbest fon ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimiz ile yaklaşık 20 milyar liralık varlığı yönetiyoruz.

Business Vision tarafından, yatırım stratejilerini belirlemedeki yöntemlerimiz dikkate alınarak, yönettiğimiz büyüklüğün getirilerine ve bu getirilerin elde edilmesinde ortaya koyulan disiplinli yatırım süreçlerimize göre değerlendirildik. Global Brands ise inovasyon, kalite, marka yönetimi ve müşteri hizmetleri alanlarında şirketimizi inceledi. Birbirinden önemli tüm bu kriterlerde yüksek performans sergilememiz, müşterilerimizin bizlere duyduğu güveni teyit ederken, daha fazlasını başarmak adına bizlere motivasyon kaynağı oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Portföy

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