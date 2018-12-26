Yapı Kredi Portföy'ün yenilikçi anlayışına uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Portföy, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle International Finance dergisi tarafından Türkiye'nin En Yenilikçi Portföy Yönetim Şirketi seçildi.

Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine sunduğu yaratıcı çözümler ve sektöre kazandırdığı ilkler ile ödüle layık görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, Yapı Kredi Portföy’ün yenilikçi bir anlayışla sunduğu ürünler sayesinde son iki senede özellikle valörlü fonlarda pazar payını artırdığını belirtti.

Alpay, uluslararası arenada aldıkları ödül hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi Portföy olarak istikrarlı bir şekilde valörlü fonlarda büyümeye devam ediyoruz. Rasyonet tarafından sağlanan verilere göre, 2016 yılsonunda serbest fonlar dışındaki valörlü fonlarda yüzde 24,9 olan pazar payımızı, 2017 yılsonunda yüzde 28,1’e çıkardık. Kasım 2018 tarihinde ise bu oranı yüzde 32,3’e yükselttik. Bu başarılı performansın en büyük nedenleri müşterilerimiz için ürettiğimiz yaratıcı çözümler ve bu çözümlerin yatırımcısına sağladığı fayda oldu.