Yapı Kredi Private Banking geleneksel golf turnuvası 13. kez düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Private Banking sponsorluğunda İstanbul Golf Kulübü tarafından düzenlenen geleneksel golf turnuvası, Silivri Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Private Banking sponsorluğunda İstanbul Golf Kulübü tarafından 2007 yılından beri düzenlenen geleneksel golf turnuvası, 25-26 Mayıs'ta Silivri Marmara Golf Sahası'nda yapıldı.

Golf sporunun geniş kitlelere yayılması hedefiyle her yıl golf tutkunlarını bir araya getiren 13. Yapı Kredi Private Banking Golf Turnuvası'na, bu yıl farklı kategorilerde toplam 169 golfçü katıldı.

A kategorisinde erkeklerde F. Bertan Gürkan birinci olurken, 2'nci ve 3'üncülüğü sırasıyla Osman Emre Aytekin ve Sinan Yaman aldı. Aynı kategoride kadınlarda Gül Gürer Alımgil birinci, Zeynep Çelikoğlu ile Serra Evrengil sırasıyla 2'nci ve 3'üncü oldu.

Erkeklerde B kategorisinin birincisi İhsan Kızılkaya, C kategorisinin birincisi ise Hamit Altıntop olarak belirlendi. Kadınlar B kategorisinde de Dilek Bora Yıldız, kupanın sahibi oldu.