Yapı Kredi, Sardis Ödülleri'nden 5 ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, finans sektörü ve teknoloji şirketlerinin yenilikçi projeleri ile üstün pazarlama başarılarının ödüllendirildiği "Sardis Ödülleri"nden 5 ödül alarak, en çok ödül alan banka oldu.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka "Sardis Ödülleri"nde 5 ödülün sahibi oldu.

"Panik Yok Butonu" ile "Ürün ve Hizmet İnovasyonu Bölümü" "Bankalar" kategorisinde birinci olan bankanın, sivil toplum kuruluşu Young Guru Academy (YGA) iş birliği ile çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği sosyal kalkınma projesi "Anadolu'ya Bilim Göçü"nün reklam filmi "Pozitif Sosyal Etki Bölümü", "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Bankanın Silikon Vadisi'ne seyahat çekilişine katılma imkanı sunduğu, YouTube'da farklı ilgi alanlarına farklı kurgularla gösterilen filmleri ise "Dijital Pazarlama Bölümü", "Bankalar" kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

Ayrıca, 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde bankanın 75 yıldır kültür sanat alanında gerçekleştirdiği ilkleri ve topluma kattığı değerleri yansıtan etkileyici video, mapping gösterisi ile "Kurumsal İletişim Bölümü", "Etkinlik Yönetimi" kategorisinde ve "Yapı Kredi Digitalent Genç Yetenek Programı" reklamları ile "Entegre İletişim Bölümü" yine "Bankalar" kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

