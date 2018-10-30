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Yapı Kredi sendikasyon kredisini yeniledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Gökhan Erün: - "Sağladığımız bu sendikasyon kredisi uluslararası arenada Türkiye'ye duyulan güvenin yenilendiğini ve artarak güçlendiğini gösteriyor" - "Bu krediyi Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali yapısı, daha da önemlisi uzun yıllara dayanan saygın itibarı sayesinde aldık"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, 275 milyon dolar ve 691 milyon avro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla 27 kurumun katılımıyla sözleşme imzaladı.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, şirket, yılın ikinci yarısında sendikasyon kredisini en yüksek tutarlı yenileyen banka oldu. Küresel belirsizliklere rağmen, uluslararası piyasalarda Yapı Kredi'ye ve Türkiye'ye duyulan güveni teyit eden kredi, 275 milyon dolar ve 691 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi.

Banka, böylelikle 13 ülkeden 27 kurumun katılımıyla 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlamış oldu.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak ve iki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün oldu. Kredinin maliyetiyse libor + yüzde 2,75 ve euribor + yüzde 2,65 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi, 2018'de sağladığı toplam 2,6 milyar dolar sendikasyon kredisi ile ülke ekonomisine can veren firmaların destekçisi olmaya devam edecek.

- "Ülkemiz ekonomisine destek olmak en önemli hedefimiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, kuruldukları günden bu yana, hedeflerinin, ülke ekonomisine ve halka destek olmak ve Türkiye'yi daima ileri taşımak olduğunu bildirdi.

Küresel düzeyde yaşanılan dalgalı piyasa koşullarına rağmen kaynak ve finansman temini tarafında sene içinde birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını belirten Erün, şunları kaydetti:

"Öncelikle güçlü hissedarlarımızın desteğiyle ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, bilançomuzu daha da güçlendirmek adına Mayıs ayında sermayemizi 4,1 milyar lira artırdık. Bu işlem, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye artışı olarak tarihe geçti. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olarak, müşterilerimizi daima merkezde tutarak, her ölçekteki firmamızın yanında olduk. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Nefes Kredisi gibi kredileri en doğru şekilde firmalarımızla buluşturduk.

Sağladığımız bu sendikasyon kredisi uluslararası arenada Türkiye’ye duyulan güvenin yenilendiğini ve artarak güçlendiğini gösteriyor. Bu krediyi Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali yapısı, daha da önemlisi uzun yıllara dayanan saygın itibarı sayesinde aldık. Yapı Kredi olarak yılın ikinci yarısında en yüksek tutarlı sendikasyon kredisini yenileyen banka olduk."

Yapı Kredinin sağladığı 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch International Limited, aracılığını ise UniCredit Bank AG, London Branch üstlendi.

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sendikasyon yapı kredi

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