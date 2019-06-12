Yapı Kredi ve Dekar Yapı’dan “Ödeme Korumalı Finans Modeli”

Dekar Kıyıbahçe, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, yaklaşık 500 milyon lira yatırım ile hayata geçirilecek. Projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 141 metre kare ve 200 metre kare arasında değişiyor. Tüm evlerin 40 metre kare ile 200 metre kare arasında değişen bahçeleri bulunuyor.

İSTANBUL (AA)- Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Türkiye’de ilk kez Dekar Kıyıbahçe Projesi’nde uygulanacak olan ‘Ödeme Korumalı Finans Modeli’nin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen bugün gayrimenkul geliştirme konusundaki derin uzmanlık ve yenilikçi projelere imza atan Dekar Yapı ile Türkiye’nin en köklü kurumlarından Yapı Kredi arasındaki iş birliğini duyurmak için bir arada olduklarını belirtti.

- “Bu proje sektör açısından bir ilk”

Bu yeniliği paylaşıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ülgen, bu projenin sektör açısından bir ilk olduğunu ve Türkiye’nin ilk özel bankası olarak 75’inci yıllarını kutladıkları bu yılda bu ilke imza atmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Ülgen, gayrimenkul sektöründe bugüne kadar arsa alımından proje geliştirmeye, inşaat finansmanından alıcıların konut ihtiyaçlarına kadar geniş yelpazede hizmet verdiklerini ve bu hizmeti artık yeni yaklaşımlarla beraber bir adım öne taşıyacaklarına dikkati çekerek, “Çekmeköy Ömerli’de hayata geçecek olan Dekar Kıyıbahçe’nin müstakbel sakinlerine ‘Ödeme Korumalı Finansman Modeli’ni sunuyor olacağız.” dedi.