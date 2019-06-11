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Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)  iş birliğiyle dijital bağış projesi “Temassız TEGV”i hayata geçirdi.

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Yapı Kredi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle dijital bağış projesi “Temassız TEGV”i hayata geçirdi.
Yapı Kredi ile TEGV, geliştirdikleri dijital panolarla kredi kartı kullanıcılarına eğitim için anında bağış yapma imkanı sunmaya başladı. Bağış yapmayı kolaylaştıran “Temassız TEGV” sayesinde bireyler, temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartlarını sensöre yaklaştırarak bir saniye içinde TEGV’e 1 liralık bağışta bulunabiliyor.
“Çocukların geleceği için bir iz de sen bırak” sloganıyla hayata geçirilen dijital ekranlarda 100 adet çizilmiş el bulunuyor. Her bir kişinin bağış yapmasıyla, ekranda yer alan ellerden biri renkleniyor. Böylelikle ekranda kaç kişinin bağış yaptığı da canlı olarak izlenebiliyor. Ekranda yer alan 100 el izinin tamamı boyandıktan sonra ekran başa dönerek yeniden renklenmeyi bekleyen el izleri ile kaplanıyor. Toplanan bağış, TEGV’in bağış havuzunda bir öğrencinin bir yıllık eğitim masrafının karşılanması için kaynak oluşturuyor. Temassız ödeme özelliği bulunan tüm kredi kartları ile bağış yapılabilen ekranlar, Yapı Kredi Bomontiada’da ve çeşitli AVM’lerde kullanılmaya başlandı.
Temassız TEGV’in yanı sıra birçok proje için iş birliği yapan Yapı Kredi ile TEGV, 2006 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla, “Okuyorum Oynuyorum” programını düzenliyor. Edebiyat şenlikleri, yazar-çocuk buluşmaları ve sokak tiyatrolarının hayata geçirildiği program kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar medya eğitimi alarak 2014 yılından bu yana Renkli Kalemler adındaki kendi yerel gazetelerini çıkarıyor. (Fotoğraflı)

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesiYapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

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