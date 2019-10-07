İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi World Mobil ile alışveriş dönemi başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kişiye özel tasarlanan arayüzü ile kullanıcılara, ihtiyaçlarına uygun kampanyalar, puan ve indirimler, ödeme seçenekleri ve daha pek çok ayrıcalık sunan World Mobil, kartlı ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne yeni bir heyecan katıyor.

Yapı Kredi müşterilerinin alışveriş öncesinde, alışveriş sırasında ve sonrasındaki deneyimlerini tek bir platformda birleştiren uygulama, müşterilerin kampanyaları veya kart bilgilerini daha kolay takip ederek kartlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı oluyor.

World Mobil'de kullanıcıları ayrıca eğlenceli bir kampanya da bekliyor. Ekim sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar kendilerine özel kampanyayı telefon ekranlarını parmak uçlarıyla kazıyarak 100 lira Worldpuan kazanma fırsatı yakalıyor.

- "Kredi kartlarının dijital dünyadaki tamamlayıcısı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bankanın 75. yılında yenileyerek hayata geçirdikleri World Mobil'i kişiye özel önerilerde bulunan ve hayatı kolaylaştıran bir uygulama olarak tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti: