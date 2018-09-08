FİNANS

Yapı Kredi Worldcard’dan bonkör okula dönüş kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Worldcard, yeni eğitim - öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ve ailelerinin artan ihtiyaçlarına destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Worldcard, yeni eğitim - öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ve ailelerinin artan ihtiyaçlarına destek oluyor

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Worldcard, yeni eğitim - öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ve ailelerinin artan ihtiyaçlarına destek oluyor. 4 - 23 Eylül'de geçerli olacak kampanya ile Worldcard kullanıcıları, seçili sektörlerdeki Yapı Kredi World Üye İşyerleri’nde tek seferde yapacakları ilk 125 lira ve üzeri alışveriş sonrası tek seferde yapacakları her 125 lira ve üzeri alışveriş için 10 lira Worldpuan, toplamda ise 50 lira Worldpuan kazanıyor.

Gıda marketi, giyim, çok katlı mağaza, ayakkabı, aksesuar, kuyum, optik, saat, eğitim ve kırtasiye sektörlerindeki alışverişlerde geçerli olan kampanyadan, Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve TLcard sahipleri ile ticari kredi kartı sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanyaya ayrıca Albaraka ve Vakıfbank Worldcard kullanıcıları da dahil olabiliyor. Kampanyaya Yapı Kredi Cüzdan uygulamasından katılmak isteyenlerin, Yapı Kredi Cüzdan içerisinde yer alan "Kampanyalar" alanındaki "Bana Özel" bölümünden "Katıl" butonuna basmaları yeterli oluyor.

Kampanyaya SMS ile katılmak isteyen Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin OKUL yazıp bir boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454’e göndermeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi Worldcard

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