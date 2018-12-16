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Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım Dünyam" platformu

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Yatırım tarafından hayata geçirilen "Yatırım Dünyam" portalı, piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Yatırım, bir ilke imza atarak hayata geçirdiği "Yatırım Dünyam" portalı ile bireysel yatırımcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayata geçirilen "Yatırım Dünyam" portalı, piyasa verilerini anlık izleyerek hisse senedi, yatırım fonu gibi yatırım enstrümanlarının yanı sıra VIOP ürünlerinde alım-satım işlemlerine olanak sağlıyor.

Sermaye piyasaları hakkında detaylı analizlere ve son haberlere ulaşılabilen platformda, sanal portföy oluşturularak risk almadan yatırım stratejileri test edilebiliyor.

Yatırım Dünyam, piyasalar hakkında sağladığı kolay anlaşılabilir ve sade içeriği sayesinde, bireysel yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını da artırmayı hedefliyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin önemli göstergelerinden birinin de sermaye piyasaları olduğuna inanan Yapı Kredi Yatırım, bu platform sayesinde özellikle finansal okuryazarlığı artırarak bireysel yatırımcıların daha fazla yatırım ürünü hakkında bilgi sahibi olmasını ve yatırımlarını çeşitlendirmesini amaçlıyor.

Yapı Kredi müşterilerinin, internet bankacılığı kullanıcı adı ve şifreleriyle ücretsiz giriş yapabildiği bu platform, yatırım hesabı olan kullanıcıların başka bir ekrana geçiş yapmadan alım-satım işlemleri gerçekleştirmelerine de olanak tanıyarak farkını ortaya koyuyor.

Yatırım Dünyam kullandığı özel algoritmalar sayesinde, kullanıcıların ilgi ve ihtiyaçlarına özel hazırlanmış içerik önerilerini kısa özetler halinde sunarak sermaye piyasalarında kullanıcı deneyimini yeni bir noktaya taşıyor.

Öte yandan "Yatırım Dünyam" içinden, Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan araştırmalara ve raporlara erişilebilirken, BIST verileri de canlı takip edilebiliyor, geçmişe dönük karşılaştırmalar ve teknik analizler yapılabiliyor.

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