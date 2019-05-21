Yapı Kredi'den 100. yıl sürprizi

İSTANBUL(AA) - Yapı Kredi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda dünyanın en popüler espor branşlarından PUBG’de (PlayerUnknown's Battlegrounds) sürpriz bir kutlama düzenledi.

Atatürk’ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye’nin en başarılı oyuncu ve yayıncılarından bazılarının da aralarında bulunduğu oyuncu grubu, aynı server’da beklenmedik bir şekilde oyunu manipule etti. Oyuncular, binlerce izleyicinin seyrettiği canlı yayında coşkulu bir 19 Mayıs konvoyu düzenledi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, dört fenomen oyuncunun PUBG yayını başlamadan 1 saat önce Yapı Kredi YouTube ve Twitch hesaplarındaki canlı yayında izleyicilere 19 Mayıs sürprizi yapmak için bir araya gelerek sohbet ettiği belirtilirken oyun karakterlerinin bando eşliğinde kortej oluşturduğu kaydedildi.

