Yapı Kredi'den engelliler haftasına özel sosyal farkındalık projesi

İSTANBUL(AA) - Yapı Kredi Bankası, Dünya Engelliler Haftası’na yönelik bir sosyal farkındalık projesine imza attı.

“Engelleri Birlikte Kaldıralım” sloganı ile tasarlanan grafitilerin anlattığı hikayeler, dev panoların önüne konan kırmızı ve mavi renk filtreleriyle bakıldığında farklılaşıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, görseller ile toplumsal farkındalığın artması sonucu engelliler için günlük hayatta sorun teşkil eden tüm engellerin ortadan kalkabileceği mesajının verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Yapı Kredi’nin, Publicom iş birliği ve Kein tasarımlarıyla hayata geçirdiği grafitiler, 24 Mayıs tarihine kadar Beşiktaş ve Caddebostan’da görülebilecek.

