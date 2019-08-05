Yapı Kredi’den sigorta acentelerine destek

İstanbul, 5 Ağustos (DHA) - Yapı Kredi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile imza attığı iş birliği dahilinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi denetimine tabi olan ve levhaya kayıtlı sigorta acenteleri, sigorta şirketlerine hitaben verecekleri 100 bin liraya kadar ve 12 ay vadeli teminat mektupları için herhangi bir komisyon ödemeyecek.

Bu uygulamaya dahil olmak isteyen sigorta acentelerinin, öncelikle komisyon bedelleri için Yapı Kredi hesaplarını kullanmaları ve Yapı Kredi’nin Çam Paketi’ne sahip olmaları yeterli olacağı belirtildi.

