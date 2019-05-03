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Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 08:11 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, 2019 yılı ilk çeyrekte nakdi ve gayri nakdi kredilerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak, Türkiye ekonomisine 322.4 milyar lira kaynak sağladı.

Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Yapı Kredi, 2019 yılı ilk çeyrekte nakdi ve gayri nakdi kredilerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak, Türkiye ekonomisine 322.4 milyar lira kaynak sağladı.
Toplam nakdi kredilerini yüzde 12 artış ile 230.5 milyar liraya çıkaran bankanın, toplam kredilerde pazar payı yüzde 19.9 oldu. Toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 29 artış ile 215.4 milyar liraya yükselen bankanın toplam müşteri mevduatındaki pazar payı yüzde 16 olarak gerçekleşti.
Konsolide aktif büyüklüğünü yüzde 20 artış ile 393.4 milyar liraya çıkaran Türkiye’nin en büyük 3. özel bankası Yapı Kredi’nin net karı ise 1 milyar 241 milyon lira oldu.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın 75. yılını kutladığı 2019 yılına güçlü bir performansla başladıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Tüm dünyada belirsizliğin hakim olduğu bir yılın ardından; ekonomimizin dengelenmeye başladığı bu dönemde, Yapı Kredi olarak biz de ülkemize duyduğumuz güven ile ekonomimizi tüm gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz.
"Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yıllık bazda yüzde 12 artırarak Türkiye ekonomisine 322.4 milyar lira kaynak sağladık. Güçlü sermaye yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz neticesinde karlılıkta sınıfının en iyisi olma hedefimiz doğrultusunda stratejik alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyüyoruz.
"Daha fazla müşteriye temas etme hedefimiz doğrultusundaki çalışmalarımız sonucunda Türk lirası cinsinden toplam kredilerde özel bankalar içerisinde 25 baz puan pazar payı kazandık.
"Ülke ekonomisine can veren üreticilerimizi en iyi şekilde desteklemek adına en başından bu yana aktif bir şekilde rol aldığımız Kredi Garanti Fonu (KGF) sayesinde KOBİ bankacılığında da önemli bir artış gerçekleştirdik.
"KGF kapsamında sene başından bu yana kullandırdığımız 6.9 milyar lira tutarındaki kredi ile bu alanda yüzde 8,3 pazar payına ulaştık. Öncü rol oynadığımız KOBİ Değer Kredisi’nde pazar payımızı yüzde 16’ya taşıdık.
"Toplam müşteri mevduatı hacminde ise bu dönem yüzde 29 artış ile 215.4 milyar liraya yükseldik. Müşterilerimizin ana bankası olma yolunda attığımız olumlu adımlar sonucunda özel bankaların önünde bir performans ortaya koyduk.
"Böylelikle bireysel lira vadeli mevduatlarda 47 baz puan pazar payı kazanarak yüzde 14,2, bireysel lira vadesiz mevduatlarda 89 baz puan kazanarak yüzde 15 pazar payına ulaştık."
Yapı Kredi’nin finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergeler:
Toplam aktifler: 393.4 milyar TL
Toplam nakdi krediler: 230.5 milyar TL
Toplam müşteri mevduatı: 215.4 milyar TL
Net grup kârı: 1.241 milyar TL
Temel bankacılık gelirleri: 4.449 milyar TL
Faaliyet giderleri: 1.712 milyar TL (Fotoğraflı)

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