FİNANS

Yapı Kredi'den yenilenebilir enerji projelerine 25 milyon avro

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Erün: - "Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni teyit eden Proparco iş birliği ile teminatsız olarak sağladığımız toplam 10 yıl vadeli 25 milyon avroluk finansmanı da, yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projelere aktaracağız"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör kuruluşu olan Proparco'dan 10 yıl vadeli 25 milyon avroluk kaynak sağladı. Kredinin tamamı enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerinin uzun dönemli finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında Türkiye’nin lider bankaları arasında yer alan Yapı Kredi, bu kapsamda çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi.

Banka, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör kuruluşu olan Proparco'dan tamamını enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerinin uzun dönemli finansmanında kullanmak için 10 yıl vadeli 25 milyon avroluk finansman temin etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın proje finansman portföyünün önemli bir kısmını yenilenebilir enerji projelerinin oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapı Kredi olarak etkin enerji ve emisyon yönetimini, kaynak verimliliğini, çevreci ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayışla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanını çok önemsiyor, bu projelere katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu anlamda, bankamız kaynaklı finansmanların yanı sıra çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan önemli fonlardan da yararlanıyoruz. Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni teyit eden Proparco iş birliği ile teminatsız olarak sağladığımız toplam 10 yıl vadeli 25 milyon euroluk finansmanı da, yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projelere aktaracağız."

Erün, yenilenebilir enerji projelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
yapı kredi

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