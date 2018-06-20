FİNANS

Yapı Kredi'den yenilenebilir enerji projelerine 25 milyon euro

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında Türkiye’nin lider bankaları arasında yer alan Yapı Kredi, bu kapsamda çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi.

Elif Varan / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında Türkiye’nin lider bankaları arasında yer alan Yapı Kredi, bu kapsamda çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı kaynaklara bir yenisini daha ekledi.
Banka, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu olan Proparco’dan 10 yıl vadeli 25 milyon euroluk kaynak sağladı. Kredinin tamamı enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerinin uzun dönemli finansmanı için kullanılacak.
Yapı Kredi’nin proje finansman portföyünün önemli bir kısmının yenilenebilir enerji projelerinin oluşturduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Proparco’dan sağlanan krediye ilişkin, "Yapı Kredi olarak etkin enerji ve emisyon yönetimini, kaynak verimliliğini, çevreci ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerimiz arasında görüyoruz" dedi ve ekledi:
"Bu anlayışla, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanını çok önemsiyor, bu projelere katkı sağlamaya devam ediyoruz.
"Bu anlamda, bankamız kaynaklı finansmanların yanı sıra çeşitli uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan önemli fonlardan da yararlanıyoruz.
"Ülkemize ve bankamıza duyulan güveni teyit eden Proparco iş birliği ile teminatsız olarak sağladığımız toplam 10 yıl vadeli 25 milyon euroluk finansmanı da, yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmaya odaklanan projelere aktaracağız.
"Doğaya saygılı bir kurum olarak, yenilenebilir enerji projelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

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