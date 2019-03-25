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Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

 Yapı Kredi’nin finanse ettiği projeler, 2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde dört farklı projeyle dokuz ödül kazandı.

Yapı Kredi’ye Bonds&Loans’dan dokuz ödül

İstanbul, 25 Mart (DHA) - Yapı Kredi’nin finanse ettiği projeler, 2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri’nde dört farklı projeyle dokuz ödül kazandı.
Yapı Kredi’nin güçlü sermaye yapısı ve sunduğu çözümlerle Türkiye’nin dört bir yanında büyük ölçekli projelerin oluşmasına olanak tanıdığını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yapı Kredi olarak pek çok alanda olduğu gibi proje finansmanında da ülkemizin lider bankaları arasında bulunuyoruz. Güçlü sermaye yapımızı, 75 yıllık deneyimimiz ve bilgi birikimimizle birleştirerek ülkemize değer katan büyük ölçekli projelerin içerisinde aktif bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynayacak yatırımlara finansör ve danışman olarak destek olduk ve 2018 yılında finansman sağladığımız projelere toplamda 1 milyar dolarlık kaynak sağladık.
“Yapı Kredi olarak 75’inci yılımızı kutladığımız 2019 yılında da finansör ve danışman olarak yer aldığımız, ülkemizin geleceğini inşa edecek büyük ölçekli projelerde etkin bir rol oynamaya her zamanki gibi devam edeceğiz.”
Yapı Kredi’nin lider düzenleyici olarak yer aldığı projeler toplamda dokuz ödüle layık görülürken, dünyanın en uzun asma köprüsünü de içeren 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi, “Yılın Proje Finansman İşlemi” ve “Yılın Altyapı Projesi” kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.
Türkiye için stratejik ulaşım yollarından biri olacak ve 2020 yılında hizmete girmesi planlanan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, “Yılın Ulaşım Projesi” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.
Türk bankalarının finanse ettiği ilk yeşil enerji kredisi olma özelliğine sahip Akfen Yenilenebilir Enerji Sendikasyon Kredisi işlemi “Yılın ECA, İthalat Kredisi” kategorisinde birincilik ödülüne, Koç Holding’in enerji firması Entek’in özelleştirme yoluyla satın aldığı Menzelet Kılavuzlu HES Projesi de “Yılın Satın Alma Finansmanı” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. (Fotoğraflı)

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