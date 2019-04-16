FİNANS

Yapı Kredi'ye EFMA'dan inovasyon ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan: - "Temelinde doğal dil işleme ve makine öğrenmesi gibi farklı yapay zeka teknolojileri bulunan FOCA projemizle kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı kapsamında şirketlerin finansal belgelerini işleyerek finansal analizin otomasyonunu gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, insanı odağına alan yenilikçi hizmet anlayışıyla ödüller kazanmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, yapay zekadan yararlanarak finansal analizin otomasyonunu sağlayan FOCA projesiyle, European Financial Management Association (EFMA) tarafından "EFMA Accenture Ayın Bankacılık İnovasyonu Ödülü"ne layık görüldü.

Banka, böylelikle teknoloji dünyasının önde gelen organizasyonlarından EFMA Accenture Dağıtım ve Pazarlama İnovasyonu Ödülleri’nde de finale kalmaya hak kazanmış oldu.

- Finansal analizi saniyelere indiriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, FOCA projesinin hayata geçmesiyle büyük ölçekli KOBİ müşterilerinin detaylı kredi değerlendirmesinde yüzde 53 oranında zaman tasarrufu sağladıklarını belirtti.

Böylelikle hizmet sürelerini kısaltarak müşteri deneyimini daha da iyileştirdiklerini kaydeden Erdoğan, EFMA’nın bankacılık sektöründeki en yenilikçi projeleri küresel düzeyde belirlemeyi amaçladığını vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak tüm çalışmalarımızda insanı odağımıza alıyor. Bunu yaparken de yenilikçi bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. En güncel teknolojilerden faydalanarak gerek müşterilerimizin gerekse çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek, temel yaklaşımımız. Teknoloji özelinde baktığımızda ise müşteriye sunduğumuz hizmetlerin, iş süreçlerimizin ve banka içinde kullandığımız servislerin dijitalleşmesinde, özellikle yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyoruz.

Temelinde doğal dil işleme ve makine öğrenmesi gibi farklı yapay zeka teknolojileri bulunan FOCA projemizle kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığı kapsamında şirketlerin finansal belgelerini işleyerek finansal analizin otomasyonunu gerçekleştirdik. Öncesinde bir finansal analist tarafından bir firmanın analizinin yapılması günler sürerken, bu proje sonucunda sadece birkaç saniyede firmanın finansal analiz aşaması tamamlanıyor. Haziran ayından günümüze, toplam 177 bin kurumsal, ticari ve KOBİ şirketinin finansal analizi bu proje kapsamında tamamlandı. EFMA ve Accenture'ın dünya çapında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği aylık değerlendirmede, küresel düzeyde birçok inovasyonun arasından seçildiğimiz için mutluyuz. Yapı Kredi olarak, yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmaya, müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz."

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