Yapı Kredi'ye proje finansmanı alanında 9 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin finansman sağladığı 4 farklı proje, "Türkiye'nin finans Oscarları" olarak bilinen "2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri"nde toplamda 9 ödül aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, enerji, altyapı, ticari gayrimenkul ve satın alma olmak üzere 4 ana sektörden oluşan proje finansmanı alanında Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürüyor.

Proje finansmanı alanında imza attığı başarılı çalışmaları ödüllerle de tescil edilen Yapı Kredi’nin finansmanında yer aldığı projeler, son olarak "Türkiye’nin finans Oscarları" olarak bilinen "2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri"nde 4 farklı projeyle toplamda 9 ödülün sahibi oldu.

Bu projeler arasında, dünyanın en uzun asma köprüsünü de içeren 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi, "Yılın Proje Finansman İşlemi" ve "Yılın Altyapı Projesi" kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye için stratejik ulaşım yollarından biri olacak ve 2020 yılında hizmete girmesi planlanan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, "Yılın Ulaşım Projesi" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.