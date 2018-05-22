Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 32,9, değeri yüzde 19,8, daire sayısı yüzde 41,9 düştü. Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 30,8 milyon metrekare oldu, bunun 15,3 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 5,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı. Kullanma amacına göre 19,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 7,5 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195'i özel sektör, 15 bin 36'sı devlet sektörü ve bin 290'ı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapılanların toplam yüzölçümüne göre bakıldığında 3,8 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1,8 milyon metrekare ile Ankara, 1,5 milyon metrekare ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Muş oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul 19 bin 114 ile en yüksek payı alırken, bu ili 7 bin 199 daire ile Kocaeli ve 7 bin 96 daire ile İzmir takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi. - İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgelerinin bu yılın ilk üç ayında bir önceki yıla kıyasla, yüzölçümü yüzde 0,5 azalırken, bina sayısı yüzde 3,4, değeri yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 2,4 yükseldi. Bu yapıların toplam yüzölçümü 39,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 22,7 milyon metrekaresini konut, 8,9 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 7,8 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu. Kullanım amacına göre 29,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon metrekare ile ofis (işyeri) binaları izledi.