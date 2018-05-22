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Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 geriledi

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 23,5, yüzölçümü yüzde 32,9, değeri yüzde 19,8, daire sayısı yüzde 41,9 düştü.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 30,8 milyon metrekare oldu, bunun 15,3 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 5,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 19,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 7,5 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195'i özel sektör, 15 bin 36'sı devlet sektörü ve bin 290'ı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapılanların toplam yüzölçümüne göre bakıldığında 3,8 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1,8 milyon metrekare ile Ankara, 1,5 milyon metrekare ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Muş oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 19 bin 114 ile en yüksek payı alırken, bu ili 7 bin 199 daire ile Kocaeli ve 7 bin 96 daire ile İzmir takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

- İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgelerinin bu yılın ilk üç ayında bir önceki yıla kıyasla, yüzölçümü yüzde 0,5 azalırken, bina sayısı yüzde 3,4, değeri yüzde 21,7, daire sayısı yüzde 2,4 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 39,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 22,7 milyon metrekaresini konut, 8,9 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 7,8 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 29,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,1 milyon metrekare ile ofis (işyeri) binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 33,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5,4 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0,7 bin metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 200 bin 474 dairenin 180 bin 511'i özel sektör, 16 bin 531'i devlet sektörü ve 3 bin 432'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 6,6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4,1 milyon metrekare ile Ankara, 2,2 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Tunceli oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 35 bin 574 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 16 bin 827 ile Ankara ve 13 bin 360 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Batman olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜİK Yapı İzin İstatistikleri

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