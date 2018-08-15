FİNANS

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 geriledi

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 28,1, yüzölçümü yüzde 41,8, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 46,1 düştü.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 75,3 milyon metrekare oldu, bunun 39,5 milyon metrekaresi konut, 22 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 52 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 60,3 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 14,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 800 bin metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 349 bin 985 dairenin 319 bin 251'i özel sektör, 27 bin 698'i devlet ve 3 bin 36'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapıların toplam yüzölçümüne göre bakıldığında 8,5 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4,9 milyon metrekare ile Ankara, 3,3 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 43 bin 521 ile en yüksek payı alırken, bu ili 17 bin 995 daire ile İzmir ve 15 bin 859 daire ile Ankara takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli olarak belirlendi.

- İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzölçümü bakımından yüzde 0,3 azalırken, bina sayısı bakımından yüzde 1,7, değeri açısından yüzde 23,6 ve daire sayısı bakımından yüzde 1,9 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 77 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 44,7 milyon metrekaresini konut, 16,9 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 15,4 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 58,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile ofis ve iş yeri binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 64,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 397 bin 120 dairenin 352 bin 603'ü özel sektör, 37 bin 948'i devlet sektörü ve 6 bin 569'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre, 13,4 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 6,9 milyon metrekare ile Ankara, 4,4 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 74 bin 196 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 28 bin 247 ile Ankara ve 28 bin 32 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari olarak belirlendi.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttıTemmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı
ABD ürünlerine ek vergiABD ürünlerine ek vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜİK Yapı İzin İstatistikleri yapı ruhsatı

En Çok Okunan Haberler

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnsuyu domatesi marka olma yolunda

İnsuyu domatesi marka olma yolunda

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

"Yerli üretim Trimbox elektronik kart hasarlarını önlüyor"

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

Temmuz’da konut satışları yıllık yüzde 6.9 arttı

ABD ürünlerine ek vergi

ABD ürünlerine ek vergi

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Yerli üretim Trimbox ile elektronik kart hasarlarını önlüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.