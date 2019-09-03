FİNANS

Yapı sektörü Gaziantep'te buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türk yapı sektörünü Orta Doğu ile Gaziantep'te buluşturacak yapı ve gayrimenkul fuarları 3-6 Ekim'de gerçekleştirilecek - GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Kentimizdeki firmalarımız, yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesine katkıda bulunacak. Bizler bu süreci iyi değerlendirmeli ve bölge ülkelerinin alt ve üst yapısının inşasında çok daha etkin rol üstlenmeliyiz"

GAZİANTEP (AA) - Türk yapı sektörünü Orta Doğu ile Gaziantep'te buluşturacak BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı, 3-6 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak fuarlar, yapı sektörüne yön veren yerli ve Orta Doğu'dan yabancı firmaların buluşma noktası olacak.

GSO, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuarlar, yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getirerek Orta Doğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstlenecek.

Fuarlar üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yaparak, düzenlenecek etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutacak.

Sektörel etkinlikler ise yeni iş ve iş birliği fırsatları oluştururken, profesyonellere bilgi akışı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayi ve üretim şehri Gaziantep'in, Orta Doğu bölgesinin yeni ve güçlü buluşma noktası olacağını belirterek, "Farklı sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla ülkemiz ve bölgemize sektörel anlamda önemli bir canlılık kazandırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in birçok alanda üretim yapan bir kent olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kentimizdeki firmalarımız, yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesine katkıda bulunacak. Bizler bu süreci iyi değerlendirmeli ve bölge ülkelerinin alt ve üst yapısının inşasında çok daha etkin rol üstlenmeliyiz. Bunu yapacak altyapıya ve potansiyele sahibiz."

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de fuarın Gaziantep inşaat sektörünün dışa açılımına olumlu etki yapacağını ifade ederek, "Dünyanın dört bir tarafında başarılı projelere imza atan Türk müteahhitleri olarak Suriye ve Irak'ın yeniden imarında aktif rol oynamak istiyoruz. Gaziantep, sektördeki birikim ve tecrübesi ve coğrafi yakınlığı ile komşu ülkelerin imarında en etkili şehir olacaktır." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fuar Gaziantep inşaat Ortadoğu yapı

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