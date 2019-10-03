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Yapı sektörü Gaziantep'teki fuarda buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı" ile "Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı" düzenlenen törenle açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yapı sektörü temsilcilerini buluşturan "BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı" ile "Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuarlar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep'in şartlar ne olursa olsun, çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Kent olarak en güçlü yönlerinin, ihracata devam etmek olduğunu ifade eden Ünverdi, "Ürettiğimiz ürünleri dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz. Tüm koşullara rağmen geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Dünya ekonomilerindeki daralmalara rağmen, çok şükür ihracatta yine bu yıl hedef büyüttük ve inşallah yıl sonunda 7,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bunu sürdürülebilir kılmamız ve olumsuzluklardan etkilenmeyecek uluslararası alternatifler oluşturmamız büyük önem taşıyor. Fuarımızın da amacı bunu sağlamak. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektöründe maalesef uzun zamandır bir durgunluk söz konusu. Ancak ağustos ayında konut kredilerinde faiz oranlarının geriye çekilmesi ile bir hareketliliğin olduğunu da görüyoruz. Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Satışlar böylece 2019'da ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. Bunun devamı olarak konut kredilerinde yeniden yapılandırma imkanı sağlanması ile inşaat sektöründe yeni bir toparlanma yaşanacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur ve sektör hızla büyüme trendine geçer."

Ünverdi, GSO olarak paydaşlarla birlikte firmaları uluslararası şirketlerle buluşturduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Suriye sınırının hemen öbür tarafında devletimizin kontrolünde olan bölgelerde inşaat firmalarımızın kamu adına okul, hastane, cami gibi projeleri devam ediyor. Orada barış sağlandığında şehrimiz, o bölgenin hem alt hem de üst yapısını inşa edecek ve tüm üretim kalemlerinde ana tedarikçisi olacak. Kimse bu bölgeyi göz ardı etmesin. Emin olun çok uzak değil. Daha önce biz Irak'ta bunu yaşadık. Ülkemiz Irak'ın inşası ve imarında önemli roller üstlendi. Bu güçlü bağı inşaat alanında Ortadoğulu işadamlarımızla daha da güçlendirerek, konsorsiyumlara, ortaklıklara dönüştürebilir, bundan sonra da bölgeyi birlikte inşa edebiliriz. Biz bu bölgede sektör adına büyük hedefler peşindeyiz. Bu bölgenin emlak, konut, yol, hastane, okul gibi büyük projelerini inşa etmeye talibiz. Bu noktada GSO olarak firmalarımıza destek olmaya da devam edeceğiz."

Vali Davut Gül de Gaziantep'in dünyanın her tarafına mal sattığını kaydetti.

Gaziantep'in her geçen gün zenginleştiğine işaret eden Gül, "Anlayış değişiyor, hem kamuda hem de özel sektörde değişiyor, müteahhitlerimiz de değişiyor. Müşterinin konut alırken beklentileri de buna göre değişiyor. Hep beraber hem Gaziantep'te hem Türkiye'de daha iyi günlere varacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Gül, GSO Başkanı Ünverdi, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ile davetliler stantları gezerek, firma temsilcileriyle sohbet etti.

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Gaziantep Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Yapı Fuarı

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