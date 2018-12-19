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Yapı yalıtımıyla cari açıkta 7 milyar dolar tasarruf hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- YAPILARDA Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, yapılarda ısı yalıtımının yaygınlaşması sayesinde Türkiye’nin cari işlemler açığında her yıl 7 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini kaydetti. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında farkındalık yaratarak hem Türkiye’de hem de dünyada kısıtlı olan enerji kaynaklarını korumak amacıyla kurulan VERİMDER, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Samsun, Antalya, İzmir’in ardından Adana’da bir otelde eğitim ve basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türk Halkı Isı Yalıtımının Ne Kadar Farkında? başlıklı bir kamuoyu araştırması yaptırdıklarını belirterek, "Türkiye’de resmi bir istatistik olmasa da 22 milyon konut olduğu söyleniyor. Bizim de algı araştırmamız sonucunda Türkiye'deki vatandaşların yüzde 66’sının haberi var ama Akdeniz bölgesi yüzde 55’lik bir ortalamayla Türkiye ortalamasının altında" dedi. Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem soğutmada ciddi bir tüketim olduğunu ve yalıtılamayan her bina ve konutun cari açık olarak geri döndüğünü anlatan Prof. Dr. Alkin, "Amacımız Türkiye’nin diplomasisini de çok yakından etkileyen, enerji tedariğini daha makul seviyelerde yaşamak. Böylece diplomasimizi de daha düzgün seviyeye getirmek. Cari işlemler açığımızda 4.5 milyon dolardan 7 milyar dolara her sene tasarruf etmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun vadeli bir hareket ama bir gün başlamak lazımdı" diye konuştu.

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