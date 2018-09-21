Yapılandırmada ilk taksit hatırlatması

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

Duyuruda, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

Ödemeler, interaktif vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası "www.gib.gov.tr"de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-22.00'de anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

