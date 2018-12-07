Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılanlar da gelinen mesafe de ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız." dedi.

Pakdemirli, Karacabey Ziraat Odası binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ziraat odalarının, sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bürokratlar ve genel müdürler ile Türkiye'deki tüm illeri ziyaret etmeye başladıklarını belirten Pakdemirli, "Bu sırada gördüm ki ufacık problemler, Ankara'ya varmadan dağ gibi oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız, vatandaşa ve üreticiye dokunmamız lazım." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımın önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. 'En büyük danışmanımız, köylümüz ve çiftçimiz' diyerek, 81 ili dolaşmaya başladım. Burada polar konusu meydana çıktı. Bununla ilgili şu an bir cevap veremiyorum ama bu konuyu çalışacağız. Eğer poları 12'ye sabitleyebilirsek üretim artacak gibi gözüküyor. Eğer üretimi artıracak, poları 12'ye sabitleyecek olursak şehir dışından gelen ürünler gelmemiş olacak. Gelirken bir karakalem hesabını yaptık, karıyla zararı 3 aşağı 5 yukarı aynı. O zaman 'bu iş olur' dedik. İnşallah bir çalışalım, bununla ilgili müjdeyi veririz."