FİNANS

"Yapılanlar da gelinen mesafe de ödevimiz de büyük"

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 17:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yapılanlar da gelinen mesafe de ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız" - "Olmazsa olmazımız, Türkiye'nin üretimi, sizlerin üretmeniz. Bir ülkede tarım, savunma kadar önemli. Her şeyiniz olabilir, uçağınız, roketleriniz, hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılanlar da gelinen mesafe de ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız." dedi.

Pakdemirli, Karacabey Ziraat Odası binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, ziraat odalarının, sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bürokratlar ve genel müdürler ile Türkiye'deki tüm illeri ziyaret etmeye başladıklarını belirten Pakdemirli, "Bu sırada gördüm ki ufacık problemler, Ankara'ya varmadan dağ gibi oluyor. Bizim daha çok sahada olmamız, vatandaşa ve üreticiye dokunmamız lazım." diye konuştu.

Pakdemirli, tarımın önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim tarım politikalarını yazarken danışmanlara ihtiyacımız yok. 'En büyük danışmanımız, köylümüz ve çiftçimiz' diyerek, 81 ili dolaşmaya başladım. Burada polar konusu meydana çıktı. Bununla ilgili şu an bir cevap veremiyorum ama bu konuyu çalışacağız. Eğer poları 12'ye sabitleyebilirsek üretim artacak gibi gözüküyor. Eğer üretimi artıracak, poları 12'ye sabitleyecek olursak şehir dışından gelen ürünler gelmemiş olacak. Gelirken bir karakalem hesabını yaptık, karıyla zararı 3 aşağı 5 yukarı aynı. O zaman 'bu iş olur' dedik. İnşallah bir çalışalım, bununla ilgili müjdeyi veririz."

- "Daha verimli olmanın yollarını arayacağız"

Ziraat odalarının, ilçe müdürlüklerinin daha faydalı olabilmesi için sahaya inmesi, her gün üreticilere 'bir şeye ihtiyacınız var mı' demesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün gördüğüm kadarıyla bizim ilçe müdürlüklerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) dolayı çok yoğun. Bu kayıtları da yavaş yavaş sivil topluma devretmemiz lazım. Bununa ilgili Aydın'da bir pilot proje başlatmıştık. İnşallah ikinci pilot uygulamayı da Bursa'da başlatacağız. Son 16 yılda Bursa'ya 1,4 milyar hibe, orman ve su alanlarında 3,4 milyar lira yatırım yapmışız. Yapılanlar da gelinen mesafe de ödevimiz de büyük. Ödev, 20 yıl içinde Türkiye'yi yüzde 50 daha fazla gıda üretir hale getirmek. Hepimiz daha verimli olmanın yollarını arayacağız. Devlet olarak biz sizin önünüzü açmanın yollarını arayacağız."

- "Tarım, savunma kadar önemli"

Pakdemirli, son dönemde bir yandan da enflasyona karşı mücadele verildiğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu ne yazık ki böyle. Son dönemde hızlı bir şekilde artan döviz kurlarından dolayı gübre, yem, ilaç fiyatları arttı. Bunların hepsini biliyoruz. Gün be gün bütün üreticilerin üzerinde inanın sizlerin adına baskı kuruyoruz. 'Tamam bir iki ay döviz kurları çok arttı ama şimdi geriye geldi. Hadi bunları düşürün' diyoruz. Olmazsa olmazımız, Türkiye'nin üretimi, sizlerin üretmeniz. Bir ülkede tarım, savunma kadar önemli. Her şeyiniz olabilir, uçağınız, roketleriniz, hatta uzay mekiğiniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok. Buzdolabını dolduran da sizlersiniz."

Gelecek yılın çok daha bereketli ve verimli bir yıl olacağına inandığını aktaran Pakdemirli, Karacabey ilçesinde bir orman işletme şefliği açılacağının da müjdesini verdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve bazı milletvekilleriyle açılış kurdelesini kesti.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Karacabey Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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