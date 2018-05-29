Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği kuruldu

İSTANBUL (AA) - Enerji verimliliği ve tasarrufu konularında farkındalık projeleri oluşturacak Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) faaliyete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de enerji verimliliği hedefi için kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlayan VERİMDER, ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında tüketici hak ve sorumluluklarını gözetmenin yanı sıra çalışmalarında ilgili kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve eş güdümü sağlamayı hedefliyor.

Türkiye ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç noktası olan yapılarda enerji verimliliğini birincil misyon olarak belirleyen VERİMDER, iştigal alanını sadece yapılarla sınırlı tutmayacak.

Dernek, enerji verimliliği bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağlayacak araştırmalar, saha çalışmaları, konferanslar ve diğer iletişim kanallarını kullanarak hanehalkına, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sunacak.

Üniversite, bilim kuruluşları ve araştırma geliştirme kurumları ile bilimsel faaliyetler de gerçekleştirecek olan VERİMDER, okullardaki mevzuata göre enerji tasarrufu bölümleri açılmasına, sektörün ara ve teknik eleman ihtiyacına da katkıda bulunacak.