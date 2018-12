"Yapımcılar kampanya yapmamızı istemiyor"

Yapımcıların aldığı payın düşük olduğu ve haklarını alamadığı iddialarına da yanıt veren Acar, "Yapımcılar bunu ortalamaya vuruyor, başka bir yapımcı ile daha teyit etmekte yarar var. Şu an zaten yapımcı payı ortalamaya baktığınızda 5 lira değil, bu pay film bazında da değişir ayrıca. Benim yaptığım yüzde 20'lik kampanya ile de bu pay etkilenmez." ifadelerini kullandı.

"Ben bunu boykot olarak görmüyorum, her zaman konuşma zemininde halledilebilecek birşey ama bu ticari bir karar, günün sonunda böyle bir karar alınırsa, saygı duyarız. Türkiye'de 4 tane yapımcı yok, çok gişe yapan filmi olan başka yapımcılar da var, biz bunlarla devam ediyor olacağız, Türk halkını da filmsiz bırakmayacağız."

"Bir reklam süreleri diğeri de kampanya ve toplu bilet satışları. Film öncesi reklam oynuyor evet, bunu sınırlandıran bir düzenleme şu an yok yeni teklifle bu 10 dakikaya indiriliyor. Bizim ortalama reklam süremiz ortalama Türkiye genelinde 21 dakika. Firma olarak 2018 tahmini karımda, reklamdan gelen gelir yüzde 74,2'yi oluşturuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu demek oluyor ki, sinema işletmecisi olarak ben çok fazla bir şey kazanamıyorum, reklam gelirlerimden kazanıyorum demek.

Şu an Meclis'te sinema kanunu ile ilgili bekleyen bir teklif bulunduğunu anımsatan Acar, sektörün asıl konuşması gereken konunun bu olmasını dile getirdi.

Acar, reklam süreleri ile ilgili sinema operatörleri ile görüşülmesi talebinde bulundu.

Tasarıda kampanya ve toplu bilet satışlarının yapımcı ve dağıtıcının onayına sunulmasının da yer aldığını bildirerek, "Yapımcıların hiçbiri kampanyaya sıcak bakmıyor. Bu teklifin yasalaşması halinde olan tüketiciye olacak, tüketici kampanyadan yararlanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sistem kurulduktan sonra şeffaf olmayan hiçbir şey olmadığını herkes görecek"

Acar yapımcıların "Bilet satışlarının, payların şeffaf olmadığı" yönündeki iddialarına da yanıt verdi.

Yabancı yatırımcı olarak en çok şeffaf olması gereken şirket olduklarının altını çizen Acar, "Bu konuda Bakanlık böyle bir talepte bulundu ve buna ilk olumlu yanıt veren firma bizdik. Direkt Bakanlıkla sistemlerimizi entegre ederek, an be an hangi yapımcının, hangi biletinin ne kadara satıldığının takip edilebilmesi için iş birliğine girdik. Bu konuda ilk adımı atan şirket bizdik. Bu sistem kurulduktan sonra şeffaf olmayan hiçbir şey olmadığını herkes görecek." diye konuştu.