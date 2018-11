"Yaptırımlar İran ile ticareti zorlaştırıyor"

- "İran'ın Türkiye'den ithal edilen ürünlere ihtiyacı var"

Komşu ülke İran'ın son 40 senedir Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından olduğuna işaret eden Kiler, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması her şeyden önce bölgesinde barış ve istikrar ortamının kalıcı hale gelmesine bağlı. Bölgenin istikrarını bozabilecek her türlü dış müdahale Türkiye'nin ve şirketlerinin aleyhine işler. ABD yönetiminin yeni yaptırımları aşamalı olarak devreye sokmasıyla İran'da iş yapmak, İranlı şirketlerle ticaret yapmak oldukça zorlaştı. İran, Türk şirketlerinin kısa vadede yatırım planlarından çıktı. İkili ticaret hacmimiz düşüş eğilimine girerek 2017 sonunda 10,6 milyar dolar seviyesine indi. 2018 yılının 8 ayında İran'a ihracatımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 azaldı. Yaptırımlarla ABD yönetiminin İran ile ticareti daha da zorlaştırdığı anlaşılıyor. Öte yandan Türkiye tarihin her döneminde olduğu gibi İran ile ticaret yapmaya mahkumdur. Türkiye'nin, İran'ın petrol ve doğal gazına ihtiyacı olduğu gibi İran halkının da Türkiye'den ithal edilen sanayi ürünlerine ve günlük tüketim mallarına ihtiyacı var. Bu ticaret kompozisyonu değişmeyecektir."