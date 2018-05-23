FİNANS

"Yaptırımlar olmasaydı Denizbank'ı satmazdık"

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Sberbank Üst Yöneticisi German Gref: - "Yaptırımlar nedeniyle (Denizbank) bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.”

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı German Gref, yaptırımlar nedeniyle Denizbank’ı satmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Yaptırımlar nedeniyle bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.” dedi.

Gref, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, Denizbank’ın Emirates NBD'ye satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle uluslararası alanda yürüttükleri genişleme stratejisini küçültmek zorunda kaldıklarına işaret eden Gref, “Denizbank’ı ABD’nin yaptırımlarından çıkardık, ancak şu anda Avrupa’nın yaptırımları altında bulunuyor. Bu da Denizbank’ın Türk piyasasındaki rekabet gücünü düşürüyor. Buna rağmen çok iyi sonuçlar elde ediyorlar.” diye konuştu.

Denizbank’a ilişkin satış anlaşmasının, ilgili ülkelerdeki düzenleyicilerin onayından sonra bu yılın üç veya dördüncü çeyreklerinde sonlandırılacağını anlatan Gref, “Anlaşma sonunda 3,4 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi umuyoruz. Yaptırımlar nedeniyle bankamıza finansman sağlayamıyoruz. Piyasadan da para elde edemiyoruz. Eğer yaptırımlar olmasaydı asla bu sektörden çıkmazdık.” değerlendirmesinde bulundu.

Dün yapılan açıklamada, Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirilmişti.

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