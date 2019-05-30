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Yargı Reformu Strateji Belgesi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "Hukuk sistemimizin gelişmesi iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biriydi. Bunun ele alınması memnuniyet verici"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin, "Hukuk sistemimizin gelişmesi iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biriydi. Bunun ele alınması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ali Kopuz yaptığı açıklamada, hukuk sisteminin gelişmesinin iş dünyasının öncelikli beklentilerinden biri olduğunu, bunun ele alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Hukuk, toplumun temel taşlarından biridir. Toplumsal barıştan sosyal refahın artışına kadar birçok olgu bu temelin üstünde yükselir. Dolayısıyla, hukuki sorunlarımızın giderilmesi hayati öneme haiz bir meseledir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlam bir hukuk sisteminin, aynı zamanda yatırım yapılabilir ülke olmak için de olmazsa olmaz şartlardan biri olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

“İş dünyası olarak yıllardır sorun yaşadığımız 'icra iflas sisteminin', Yargı Reformu’nun stratejik amaçlarından biri olarak belirlenmesi çok önemli. Elbette ki hedeflerin uygulanması aşaması da çok önemli. Ancak biz biliyoruz ki bu hükümet, bir düzenleme yaparken paydaşlara danışmasıyla tanınıyor. Her zaman yaşadığımız sorunları ilettiğimizde çözüm için çaba gösteriyor. Bu nedenle girişimin iyi niyetle başladığına ve başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır.”

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