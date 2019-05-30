İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesinin Türkiye’nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Avdagiç, "Yargı reformu, bugüne kadar yapılan bütün reformların anasıdır. Ortaya konan hedefler, tüm ekonomik tedbirlerin reel sektör tarafından içselleştirilmesini de sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç iş ortamının iyileştirilmesi için de yargı sisteminin doğru ve güvenilir işlemesinin yerli ve uluslararası yatırımlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) kriterlerine ve hedefine vurgu yapılmasını da önemli bulduklarını belirten Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile AB’ye tam üyelik hedefinin güçlendiğini aktardı.

Şekib Avdagiç, "Yargı Reformu Strateji belgesinin, Türkiye’nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.