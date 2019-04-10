FİNANS

"Yargı reformu ve öngörülebilirlik ekonominin temel unsurları arasında"

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

YASED: - "Finansal yapının güçlendirilmesi, serbest ticaret ve rekabet ortamının tesisi, yargı reformu, mali disiplin ve öngörülebilirlik gibi konular, ekonominin temel unsurları arasındadır"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, 2019 yılında hayata geçirilmesi taahhüt edilen yol haritasını desteklediğini açıkladı.

YASED'den yapılan açıklamada, ekonomi yönetiminin 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında büyümeyi sürdürülebilir kılacak ekonomik reformlar konusunda harekete geçmiş olmasının önemli bulunduğu kaydedildi.

Piyasaların sağlıklı işlemesini sağlayacak adımların atılmasının ekonomide istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından son derece önemli olduğu ifade edilen açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Finansal yapının güçlendirilmesi, serbest ticaret ve rekabet ortamının tesisi, yargı reformu, mali disiplin ve öngörülebilirlik gibi konular, ekonominin temel unsurları arasındadır. Ekonomik Reform paketi kapsamında; finansal sektörün yapılandırılması ve sermayenin güçlendirilmesi, etkin tasarruf önlemlerinin geliştirilmesi ve enflasyonla mücadele gibi konulara öncelikli olarak odaklanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye’nin kaynak ihtiyacını karşılamada uluslararası doğrudan yatırımların katkısı son derece önemlidir. Bu doğrultuda, katma değerli büyüme için sanayide teknolojik dönüşümü beraberinde getirecek modellerin, küresel değer zincirinde Türkiye’nin güçlenmesi bakış açısıyla geliştirilecek yeni pazar, hedef ürün ve ihracat stratejilerinin oluşturulmasını destekliyor, ve bu alanlardaki çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Yatırım ortamının ihtiyaç duyduğu öncelikli hususlardan biri olan, vergi ve teşvik mevzuatı ile ilgili atılacak somut adımları da önemsiyor, bu konularda da hükümetimizle yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz."

- "Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Söz konusu reform sürecinde, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar ve ticaret alanında atacağı adımların ekonomiye önemli katkılar sağlayacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği üyelik perspektifinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ve Brexit sonrası yapılanmada ülkemizin doğru noktada konumlanmasının, ekonomik dönüşümde çok önemli bir kaldıraç etkisi olduğu inancındayız. Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmış uluslararası şirketler olarak ülkemize olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Reform paketinin eksiksiz uygulanmasını destekleyecek şekilde, 'ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla üretim, ve daha fazla ihracat' için kamu- özel sektör iş birliğinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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