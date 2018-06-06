FİNANS

Yargıdan tüketici lehine "faiz" kararı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketicinin talebini haklı bulmuş ve mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5 bin 35 liranın iadesine karar vermiştir. Tüketici, sahipsiz ve savunmasız değildir"

Bursa'da, bankanın konut kredisinden yüksek faiz almasıyla mağdur olan tüketici, verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda haklı bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011'de mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını söyledi.

Söz konusu bankaların, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiğini belirten Yılmaz, "Başka bir deyişle ülkemizde faaliyet gösteren en güçlü 12 banka, en güçsüz, fakir ve gariban tüketicilerden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden deve yüküyle haksız kazanç sağlamışlardır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Rekabet Kurulu'nun bu haksız uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ancak bu konuda tüketicinin mağduriyetine ilişkin bir çözüm getirilmemiştir. Tüketici yine hukuk mücadelesiyle bu mağduriyetini çözmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin tek tek hukuk mücadelesi vermek yerine devletin yasal zeminde bu soruna çözüm getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bu sorun yargının yükünü daha da ağırlaştıracaktır. Hakem heyetlerinde oluşacak kuyruklar, hem zaman hem de kaynak israfına yol açacaktır. Türkiye Bankalar Birliğine de bir çağrımız var; gelin, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim ve tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim. Bu haklı çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağız."

- "Tüketici, sahipsiz ve savunmasız değildir"

Derneğin Gemlik Şube Başkanı Yusuf Topal'ın bu konuda bir hukuk mücadelesi başlattığına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketicinin talebini haklı bulmuş ve mağduriyetinin bir katı kadar da eklenerek 5 bin 35 liranın iadesine karar vermiştir. Tüketici, sahipsiz ve savunmasız değildir. Bu haksız uygulamanın yargıdan döneceğine inancımız tamdır. Bankaların bu haksız uygulamalarına karşı tüketici, mağdur edildiği faiz tutarının üç katına kadar bankalardan para talep etme hakkına sahiptir. Ancak bunun takdir hakkı, parasal sınırlarına göre tüketici heyetlerinin ve tüketici mahkemelerinindir. 2007 ve 2011 yılları arasında mağdur edilen tüketiciler, parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine veya tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine başvurabilir. Yüz bin lira konut kredisi alan bir tüketiciden ortalama on bin liranın üzerinde yüksek faiz alınmıştır. Herkes hesabını buna göre yapsın ve yargıya başvursun."

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