FİNANS

Yargıtay davalarında "yapay zekalı" tahmin

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kodex Bilişim'in, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği ARYA yazılımıyla Yargıtaydaki davaların sonuçları yaklaşık yüzde 90 doğru tahmin edilebiliyor - Kodex Bilişim Kurucusu Melih Ağraz: - "ARYA'yı geliştirirken Türkçe karar metinlerini yapay zekanın bir alt kategorisi olan 'doğal dil işleme' teknolojisiyle sayısal verilere dönüştürdük. Çeşitli istatistiksel yöntemlerle sonuçları tahmin ediyoruz" - "Adalet Bakanlığı çalışmamızı kapsamlı hale getirmek ister ve bize doküman sağlarsa projemiz gelecekte hakimlere yardımcı olabilecek bir sistem haline gelebilir"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kodex Bilişim tarafından geliştirilen ve yapay zekayı kullanarak hukuk alanında çözüm sunan Avukatlar İçin Robot Yazılım Arayüzü (ARYA) ile Yargıtay davalarının sonuçları yaklaşık yüzde 90 doğru tahmin edilebiliyor.

Sağlık, hizmet, eğitim, tarım ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde kullanılan yapay zeka uygulamalarının çeşitleri günden güne artarken, ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Kodex Bilişim, geliştirdiği "ARYA" yazılımıyla hukuk alanında çözümler sunuyor.

TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı (T-BİGG) kapsamında kurulmuş bir Ar-Ge şirketi olan Kodex Bilişim'in kurucusu Melih Ağraz, AA muhabirine, "ARYA" yazılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağraz, projelerini TÜBİTAK'a sunarak kabul aldıklarını belirterek, bu sistemi geliştirirken Türkçe karar metinlerini yapay zekanın bir alt kategorisi olan "doğal dil işleme" teknolojisiyle sayısal verilere dönüştürdüklerini, çeşitli istatistiksel yöntemlerle de sonuçları tahmin ettiklerini söyledi.

Birinci derece mahkemelerin kararları halka açık olmadığından Yargıtay'a taşınan boşanma davalarını ele aldıklarını ifade eden Ağraz, "Bu davaların kararlarını 'onama', 'bozma' ve 'düzelterek onama' olarak 3 kategoriye ayırdık. Sisteme yeni bir Yargıtay davası eklendiğinde, bilgisayar davanın kararının bu kategorilerden hangisi olacağını yüzde 90 oranında doğru tahmin ediyor. Kararlar halka açıldığında yaş-cinsiyet gibi veriler gizleniyor. Elimizde daha detaylı bilgiler olsa daha yüksek oranda doğruluk payına ulaşılabilir." dedi.

- "Hakimlere yardımcı olabilir"

Geliştirdikleri yazılımın hakimlerin işini elinden almayacağını ancak onlara asistanlık yapabilecek bir sisteme evrilebileceğine dikkati çeken Ağraz, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığının elindeki 1,5 milyon veriden çok azını analiz edebiliyoruz. Şu anda sadece boşanma davası üzerinde çalışıyoruz ama daha geniş verilere ulaşabilirsek projemizi diğer davalara da uyarlayabileceğiz. Bakanlık çalışmamızı kapsamlı hale getirmek ister ve bize doküman sağlarsa projemiz gelecekte hakimlere yardımcı olabilecek bir sistem haline gelebilir."

Ağraz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları için de benzer bir çalışmanın yapıldığını vurgulayarak, "AİHM davalarının sonucunu tahmin eden çalışma çok ses getirdi. Ulusal basında geliştirilen bu yapay zeka teknolojisinin, hakimlerin yerini alabileceği yönünde tartışmalar yer aldı. Biz de bu sistemi Türk yargısına uyarlayalım dedik." diye konuştu.

- Hukukçulara yerli arama motoru ve sosyal medya

Ağraz, dava sonuçlarını tahmin eden yazılımlarının dışında, hukukçuların kullanacağı yapay zeka teknolojisinin olduğu yerli arama motoru ve problemlerini tartışabildiği yerli sosyal medya platformu projeleri olduğunu anlattı.

Hukuksal bilgilerin ülkede kalmasının önemine değinen Ağraz, sunucuları Türkiye'de olduğu için bilgilerin dışarıya gitmediğini bildirdi.

Ağraz, bu ve diğer projeleriyle Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesinden davet aldıklarını, projeyi hazırlamada katkıda bulunan Ömer Yazır ve Mücteba Halil Yılmaz ile 17 Ocak'ta video konferans üzerinden çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştireceklerini kaydetti.

PARTNERSultanahmet’te top sektirdiSultanahmet’te top sektirdi
Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldıKaradeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı
Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanlığı arya hakim hukuk Kodex Bilişim kurucusu Melih Ağraz ODTÜ Teknokent yapay zeka Yargıtay davaları

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Ekim ayı cari denge rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Prof. Dr. Emre Alkin'den büyüme yorumu: Bu modelle daha fazla gidemeyiz

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

THY'nin en fazla yolcu artışı Afrika'ya, en fazla doluluk ise Kuzey Amerika'ya oldu

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

Vali Karahan'dan, 'Photoshop'lu fotoğrafla imar barışı başvurusu' uyarısı

TZOB çiftçilerle buluşuyor

TZOB çiftçilerle buluşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.