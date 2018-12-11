Ağraz, projelerini TÜBİTAK'a sunarak kabul aldıklarını belirterek, bu sistemi geliştirirken Türkçe karar metinlerini yapay zekanın bir alt kategorisi olan "doğal dil işleme" teknolojisiyle sayısal verilere dönüştürdüklerini, çeşitli istatistiksel yöntemlerle de sonuçları tahmin ettiklerini söyledi.

Sağlık, hizmet, eğitim, tarım ve savunma sanayisi gibi birçok sektörde kullanılan yapay zeka uygulamalarının çeşitleri günden güne artarken, ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan Kodex Bilişim, geliştirdiği "ARYA" yazılımıyla hukuk alanında çözümler sunuyor.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kodex Bilişim tarafından geliştirilen ve yapay zekayı kullanarak hukuk alanında çözüm sunan Avukatlar İçin Robot Yazılım Arayüzü (ARYA) ile Yargıtay davalarının sonuçları yaklaşık yüzde 90 doğru tahmin edilebiliyor.

Birinci derece mahkemelerin kararları halka açık olmadığından Yargıtay'a taşınan boşanma davalarını ele aldıklarını ifade eden Ağraz, "Bu davaların kararlarını 'onama', 'bozma' ve 'düzelterek onama' olarak 3 kategoriye ayırdık. Sisteme yeni bir Yargıtay davası eklendiğinde, bilgisayar davanın kararının bu kategorilerden hangisi olacağını yüzde 90 oranında doğru tahmin ediyor. Kararlar halka açıldığında yaş-cinsiyet gibi veriler gizleniyor. Elimizde daha detaylı bilgiler olsa daha yüksek oranda doğruluk payına ulaşılabilir." dedi.

- "Hakimlere yardımcı olabilir"

Geliştirdikleri yazılımın hakimlerin işini elinden almayacağını ancak onlara asistanlık yapabilecek bir sisteme evrilebileceğine dikkati çeken Ağraz, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığının elindeki 1,5 milyon veriden çok azını analiz edebiliyoruz. Şu anda sadece boşanma davası üzerinde çalışıyoruz ama daha geniş verilere ulaşabilirsek projemizi diğer davalara da uyarlayabileceğiz. Bakanlık çalışmamızı kapsamlı hale getirmek ister ve bize doküman sağlarsa projemiz gelecekte hakimlere yardımcı olabilecek bir sistem haline gelebilir."