FİNANS

Yarım dönümden 60 bin dekara uzanan üretim

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Tokat'ın tarımda önemli üretim kalemlerinden birini oluşturan ve 24 yıl önce yarım dönüm alanda deneme üretimine başlanan Tokat domatesinin üretimi, bugün yaklaşık 60 bin dönüm alanda yapılıyor - Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin: - "2017 yılında ilimizde 59 bin 969 dekarlık alanda 459 bin ton domates üretimi oldu. İlimizde yaklaşık 13 bin aile domates tarımı ile uğraşıyor"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın tarımda önemli üretim kalemlerinden birini oluşturan ve 24 yıl önce yarım dönüm alanda deneme üretimine başlanan Tokat domatesi, bugün yaklaşık 60 bin dönüm alanda üretiliyor.

Tokat domatesi, Türkiye'de 54 ilde sofraları lezzetlendirirken, kentteki fabrikalarda salçaya dönüştürülerek Fransa, Avusturya, Belçika ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, AA muhabirine, Tokat'ta, domates üretiminin müdürlüklerinin girişimi ile 1994 yılında merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yarım dönüm alanda çiftçi şartlarında deneme üretimi olarak başladığını söyledi.

Sırık domates çalışmaları sayesinde hibrit sera çeşitleri ile açıkta üretim yapılmaya başlandığını dile getiren Şahin, "O yıllardan bugüne ilimizde domates üretimi arttı. 2017 yılında ilimizde 59 bin 969 dekarlık alanda 459 bin ton domates üretimi oldu. Tokat domatesi aroması ve tadı nedeniyle talep görüyor." dedi.

Tokat'ta üretilen domatesin yüzde 90'ının il dışına gönderildiğini belirten Şahin, şunları aktardı:

"Yurt içinde Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile başta İstanbul ve Ankara gibi metropoller olmak üzere yaklaşık 54 il pazarlarına gönderiliyor. İlimizde 3 tane salça fabrikamız var. İlimizden yıllara göre değişmekle beraber, Fransa, Avusturya, Belçika, Almanya ülkelerine salça ihracatı yapılıyor."

Tokat'ta 13 bin ailenin domates tarımı ile uğraştığını vurgulayan Şahin, "Bu potansiyel, gerek tohum distribütörlerinin gerekse hazır fide işletmelerinin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Domates üreticisi Fatih Erdoğan da 25 yıldır domates üretimi yaptığını, bu yıl 10 dönüm alanda domates yetiştirdiğini söyledi.

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