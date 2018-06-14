Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın ilk durağı Tekirdağ oldu

Projenin ilk yılı sonuçlarına göre, çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Süel, şunları kaydetti:

Vodafone açıklamasına göre, Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'nın ilk durağı olan Tekirdağ’ın köy ve kasabalarını da kapsayan yeni eğitimlerle birlikte, bir hafta boyunca 3 eğitmenle toplam 280 çocuğa kodlama eğitimi verildi.

"Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı'yla yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Hazır, "Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz. Onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile birlikte ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.