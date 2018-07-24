"Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı"nın üçüncü durağı Ordu oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Ordu'nun köy ve kasabalarında kodlama eğitimi verdi.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı tarafından, Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, Ordu Belediyesi'nin yerel desteği ile, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 400 Ordulu çocuğa kodlama öğretildi.

Ordulu çocuklar programlama hakkında fikir sahibi olurken yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle, çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. 'Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum.' diyen çocuklarda yüzde 31'lik, 'Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim.' diyenlerde ise yüzde 35'lik artış gördük.