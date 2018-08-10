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Yarış atlarının yemleri Aksaray'dan

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Aksaray'da yaklaşık 200 bin dönüm alanda üretimi yapılan, yüksek protein değerine sahip yem bitkisi yonca, yarış atları ve develerin temel besin maddesi olması nedeniyle özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor - Polonya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC'ye ihraç edilen Aksaray yoncası, bölge çiftçisinin yüzünü güldürüyor

ADEM KOÇAK - Aksaray'da yaklaşık 200 bin dönüm alanda üretimi yapılan yem bitkisi yonca, yarış atları ve develerin temel besin maddesi olması nedeniyle özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yonca üretiminin yüzde 7'sinin Aksaray'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Aksaray'ın Eşmekaya ve Sultanhanı ilçelerinde yaklaşık 200 bin dönüm alanda yonca üretiminin yapıldığını ifade eden Koçak, yem bitkisinin bölgede önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Koçak, Aksaray'da üretilen yoncanın yüksek protein değeri ile ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yoncada kabul edilen protein değeri 14 iken Aksaray yoncasının protein değeri 14-23 aralığında ölçülüyor. Bu ölçümleri yaptıran yurt dışı alıcıları bu nedenle Aksaray yoncasını tercih ediyor. Yoncalarımız daha tarlada iken satılıyor. Yurt dışından yoğun talep var. Yarış atları ve develerin temel besin maddesi olması nedeniyle özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor. En son Ürdün'den talep geldi. Ürdün'e ihracat gerçekleştirdik. Yüksek protein değerleri de yoncalarımızın yoğun talep görmesinde önemli bir etken."

Kentte yoncanın ticari hacminin büyüklüğüne dikkat çeken Koçak, bölgede 20'ye yakın şirketin yonca ticareti yaptığını söyledi.

- "Yurt dışında yarış atları ve develerin beslenmesinde kullanılıyor"

Koçak, bu yılın 6 ayında yaklaşık 560 ton yoncanın Polonya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC'ye ihraç edildiğini dile getirerek, "Türkiye'de süt hayvancılığı işletmeleri, yüksek protein değeri nedeniyle tercih ediyor. Yurt dışından ise özellikle yarış atları ve develerin beslenmesinde kullanıldığı için talep görüyor. Yonca, ekimi yapıldıktan sonra 4-5 kez biçiliyor. Yonca, verilen desteklerle de çiftçinin yüzünü güldürüyor."

Şirketlerin, üreticinin her zaman yanında olduğunu anlatan Koçak, "Çiftçimize yoncanın ekiminden biçimine kadar ciddi finansman lazım. Ticari şirketler anlaşma sağladıkları üreticilerimize avans vererek başta sulama sistemleri giderleri olmak üzere ekim ve diğer giderlerin karşılanması için ciddi destekler sağlıyor. Yonca zaten şirketler tarafından daha tarlada iken satın alınıyor." diye konuştu.

Yonca üreticisi Halil İbrahim Ölmez ise yoncanın bölgenin bir numaralı geçim kaynağı olduğunu aktardı.

Yonca üretiminde çok ileri sulama sistemleri kullandıklarını anlatan Ölmez, "Yonca bizim için altın değerinde bir ürün. Ortadoğu ülkelerine ihracatlarımız artarak devam ediyor. Üretimi daha da artırmak istiyoruz. Ancak bölgemizde artan üretim beraberinde su sorununu getirdi. Bu konuda devletimizden çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray yoncası Aksaray Ziraat Odası Başkanı

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