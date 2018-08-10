Yarış atlarının yemleri Aksaray'dan

"Yoncada kabul edilen protein değeri 14 iken Aksaray yoncasının protein değeri 14-23 aralığında ölçülüyor. Bu ölçümleri yaptıran yurt dışı alıcıları bu nedenle Aksaray yoncasını tercih ediyor. Yoncalarımız daha tarlada iken satılıyor. Yurt dışından yoğun talep var. Yarış atları ve develerin temel besin maddesi olması nedeniyle özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor. En son Ürdün'den talep geldi. Ürdün'e ihracat gerçekleştirdik. Yüksek protein değerleri de yoncalarımızın yoğun talep görmesinde önemli bir etken."

Aksaray'ın Eşmekaya ve Sultanhanı ilçelerinde yaklaşık 200 bin dönüm alanda yonca üretiminin yapıldığını ifade eden Koçak, yem bitkisinin bölgede önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

ADEM KOÇAK - Aksaray'da yaklaşık 200 bin dönüm alanda üretimi yapılan yem bitkisi yonca, yarış atları ve develerin temel besin maddesi olması nedeniyle özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Kentte yoncanın ticari hacminin büyüklüğüne dikkat çeken Koçak, bölgede 20'ye yakın şirketin yonca ticareti yaptığını söyledi.

- "Yurt dışında yarış atları ve develerin beslenmesinde kullanılıyor"

Koçak, bu yılın 6 ayında yaklaşık 560 ton yoncanın Polonya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC'ye ihraç edildiğini dile getirerek, "Türkiye'de süt hayvancılığı işletmeleri, yüksek protein değeri nedeniyle tercih ediyor. Yurt dışından ise özellikle yarış atları ve develerin beslenmesinde kullanıldığı için talep görüyor. Yonca, ekimi yapıldıktan sonra 4-5 kez biçiliyor. Yonca, verilen desteklerle de çiftçinin yüzünü güldürüyor."

Şirketlerin, üreticinin her zaman yanında olduğunu anlatan Koçak, "Çiftçimize yoncanın ekiminden biçimine kadar ciddi finansman lazım. Ticari şirketler anlaşma sağladıkları üreticilerimize avans vererek başta sulama sistemleri giderleri olmak üzere ekim ve diğer giderlerin karşılanması için ciddi destekler sağlıyor. Yonca zaten şirketler tarafından daha tarlada iken satın alınıyor." diye konuştu.