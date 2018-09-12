İSTANBUL (AA) - Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pist yarışları için ürettiği üstün nitelikli lastikleriyle motor sporları camiasında ilgi ve beğeni toplayan ve kendi bünyesinde "Petlas Motorsport" adıyla bir motor sporları departmanını da hayata geçiren Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyor. Petlas'ın performans araçları ve pist yarışları için özel geliştirdiği Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleri, Opel OPC Cup, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası yarışlarında kullanıldı. Petlas'ın TOSFED iş birliği kapsamında destek verdiği bu yarışlarda gerek pilotlar gerek takım yöneticileri ve sporun duayen isimleri, lastiklerin performansına tam not verdi. Petlas ayrıca, İzmit Körfez yarış pistinde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için inşa edilen Petlas Köprüsü’yle spora desteğini kalıcı bir eserle pekiştirmiş oldu. Çalışma kapsamında ayrıca, pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatıldı ve köprüye giydirme uygulaması yapıldı.

\ - "Yarış parkurlarında yerli lastik heyecanı esiyor" Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Motorsport Yöneticisi Doğaç Çağıl, Türkiye'de ve tüm dünyada büyük bir heyecanla izlenen otomobil sporlarının, küresel markalar için önemli bir vitrin olduğu kadar, otomotiv endüstrisinin gelişiminin de itici güçleri arasında olduğunu kaydetti. Otomobil sporlarının, çok önemli bir Ar-Ge platformu olduğunu belirten Çağıl, "Burada yarışları kazanmak için gerekli o birkaç saniyeyi elde etmek için yapılan her çalışma, her yenilik, tüketicilere daha güvenli, daha keyifli, daha tasarruflu bir sürüş deneyimi olarak geri döner." ifadesini kullandı. Petlas’ın motor sporları lastikleri alanında ihtiyaç duyulan yerli Ar-Ge ve iş gücünün tek örneği olduğunu aktaran Çağıl, lastiklerin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesinin de yankı uyandırdığını ve yarış parkurlarında yerli lastik heyecanı estiğini belirtti. Petlas Motorsport Team bünyesinde, spesifik yarış lastiklerinin gelişim süreçlerinin devam ettiğini bildiren Çağıl, şunları kaydetti: