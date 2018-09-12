FİNANS

Yarış parkurlarında yerli lastik heyecanı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyor - Petlas Motorsport Yöneticisi Doğaç Çağıl: - "Lastiklerimizin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesi de yankı uyandırdı. Yarış parkurlarında, yerli lastik heyecanı esiyor"

İSTANBUL (AA) - Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pist yarışları için ürettiği üstün nitelikli lastikleriyle motor sporları camiasında ilgi ve beğeni toplayan ve kendi bünyesinde "Petlas Motorsport" adıyla bir motor sporları departmanını da hayata geçiren Petlas, yarış lastiği ürünü portföyünü, toprak ve asfalt zeminlere uygun ralli lastikleri ve off-road lastikleri ile genişletmeye hazırlanıyor.

Petlas'ın performans araçları ve pist yarışları için özel geliştirdiği Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleri, Opel OPC Cup, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası yarışlarında kullanıldı.

Petlas'ın TOSFED iş birliği kapsamında destek verdiği bu yarışlarda gerek pilotlar gerek takım yöneticileri ve sporun duayen isimleri, lastiklerin performansına tam not verdi.

Petlas ayrıca, İzmit Körfez yarış pistinde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için inşa edilen Petlas Köprüsü’yle spora desteğini kalıcı bir eserle pekiştirmiş oldu. Çalışma kapsamında ayrıca, pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatıldı ve köprüye giydirme uygulaması yapıldı.

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- "Yarış parkurlarında yerli lastik heyecanı esiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Motorsport Yöneticisi Doğaç Çağıl, Türkiye'de ve tüm dünyada büyük bir heyecanla izlenen otomobil sporlarının, küresel markalar için önemli bir vitrin olduğu kadar, otomotiv endüstrisinin gelişiminin de itici güçleri arasında olduğunu kaydetti.

Otomobil sporlarının, çok önemli bir Ar-Ge platformu olduğunu belirten Çağıl, "Burada yarışları kazanmak için gerekli o birkaç saniyeyi elde etmek için yapılan her çalışma, her yenilik, tüketicilere daha güvenli, daha keyifli, daha tasarruflu bir sürüş deneyimi olarak geri döner." ifadesini kullandı.

Petlas’ın motor sporları lastikleri alanında ihtiyaç duyulan yerli Ar-Ge ve iş gücünün tek örneği olduğunu aktaran Çağıl, lastiklerin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesinin de yankı uyandırdığını ve yarış parkurlarında yerli lastik heyecanı estiğini belirtti.

Petlas Motorsport Team bünyesinde, spesifik yarış lastiklerinin gelişim süreçlerinin devam ettiğini bildiren Çağıl, şunları kaydetti:

"Türkiye lastik sektöründe lider olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızı, yerli sermaye, yerli iş gücü ve yerli uzmanlık ve bilgi birikimi (know-how) ile gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı, yarış parkurlarının yanı sıra Kırşehir’de Petlas fabrikamızda yer alan, uluslararası test standartlarına sahip pistimizde yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemiz ve dünya yarış ekiplerine lastik üreteceğiz ve bu alana da damgamızı vuracağız."

Petlas Pazarlama İletişimi Müdürü Serdar Işık da motor sporlarının ciddi bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Bunun için Petlas bünyesinde oluşturduğumuz Petlas Motorsport ekibi, işin Ar-Ge’sinden iletişimine kadar tüm alanlarda çalışmalar yapıyor. Bu anlamda geliştirilen yeni lastiklerle ilgili TOSFED ekibi ve pilotlardan da destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Petlas Motorsport; Doğaç Çağıl ve Serdar Işık'ın yanı sıra, Çağlar Bahadır, Can Özlüer, Alper Şahin, Yüksel Küçükerdoğan, Ahmet Aladağlı, Ali Rıza Harman ve Selçuk Özcan'dan oluşuyor.

Kendi geliştirdiği teknolojileriyle binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, Türkiye'yi geleceğe taşıyan lastikleri üreten Petlas, bu lastikleri bir Türk markası olarak dünya pazarlarına da sunuyor.

Türkiye'nin yerli sermaye gücü olarak 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta ürettiği üstün nitelikli lastiklerle Türkiye ve ihracat pazarlarında güçlü konumunu her gün daha da geliştiren Petlas, Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında 100'ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyümesini sürdürüyor.

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