Yaris, yenilenen 4. nesli ile yollara çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi Yaris’in dördüncü neslinin dünya prömiyeri Amsterdam’da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan yeni Yaris, tasarımı, yüksek verimliliğe sahip 4. jenerasyon hibrit sistemi ile birlikte segmentinin öncüsü üst düzey Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle kazaları sıfıra indirecek ileri düzeyde güvenlik özelliklerini barındırıyor.

İlk kez 2000 yılında sunulan ve o yıl Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris, her neslinde fark yaratıyor. 2005 yılında gösterilen ve bağımsız Euro NCAP test programında B segmentinde beş yıldızı alan ilk otomobil olan ikinci nesil Yaris, sınıfında diz hava yastığı sunan ilk araçtı. 2012 yılında üçüncü jenerasyon Yaris ise, sınıfında kendi kendini şarj eden hibrit sistemini sunan ilk model olarak, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde referans noktası oldu.

Her neslinde yenilikçi yaklaşımıyla beğeni toplayan ve yüksek başarı yakalayan Yaris, 500 binden fazlası hibrit olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da 4 milyonun üzerinde satış elde etti. Yaris 2000 yılından bu yana Türkiye’de de yaklaşık 3 bin adedi hibrit olmak üzere toplamda 63 bin adedin üzerinde satışa ulaştı.